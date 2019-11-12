استعمال تقنية هولوغرام في حفل افتتاح ملعب في الأرجنتين.. شاهد واستمع

تميز حفل إعادة فتح ملعب نادي "استوديانتيس دولا بلاتا" لكرة القدم في الارجنتين، بعرض أضواء ساطعة شكلت هيئة أسد بتقنية هولوغرام، وتابع الجمهور الحاضر الأسد وهو ينتقل بين أرجاء الملعب الرياضي، دون أن يتوقف عن الزئير. واحتفل أنصار النادي بالملعب الذي منح له اسم يورغ لويس هيرشي تكريما لرئيس النادي الحامل للاسم بين 1927 و1932. وكان فريق "استوديانتيس دولا بلاتا" قد لعب آخر مرة على أرضية هذا الميدان سنة 2005، قبل أن يتقرر إغلاقه، لأسباب تتعلق بسلامة المتفرجين.
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