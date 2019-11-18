ألمانيا تحقق في وفاة 25 يُعتقد أنّهم قضوا نتيجة تناول لحوم ملوَّثة

قبلَ شهر ونصف توقّفَ مصنعُ لإنتاج مشتقات اللحوم عن العمل في مدينة هيس وسط ألمانيا، إثر وفاة شخصين بسبب إصابتهما بمرض الليسترية الناجم عن تناول طعام ملوث بجرثومة الليستيرية المستوحدة التي تسبب اضطّراباً في المعدة، غير أن حواث الوفاة بسبب المرض لم تتوقف.

وأصدر مكتب التفتيش البيطري في منطقة فالديك فرانكينبورغ حينها أمراً بإغلاق شركة "فيلكي فالديكر" والتي تعمل في مجال تصنيع مشتقات اللحوم منذ أكثر من 80 عاماً، غير أن الأمر يبدو أنه قد تفاقم على نحو غير متوقّع، حيث يحقق مكتب المدعي العام حاليًا فيما إذا كانت منتجات النقانق "فيكي" يمكن ربطها مباشرة بوفاة 25 شخصاً وإصابة 12 آخرين.

وكانت متحدثة باسم وزارة الزراعة في ألمانيا، قالت في السابع من الشهر الماضي: إن الوزارة تهيب بالهيئات المعنية في الولايات الألمانية باتخاذ ما يلزم تجاه حالتي الوفاة والعديد من حالات الإصابة التي وقعت مؤخرًا في ألمانيا بسبب تناول نقانق ملوثة ببكتريا ليستريا، مشددة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، على ضرورة تشديد عمليات الفحص للتأكد من توافق المنتجات الزراعية مع المعايير المعمول بها.

وتابعت المتحدثة: "يمكن أن تكون حالة الوفاة التي أعلن عنها في ولاية هيسن (وسط ألمانيا) سببًا يستوجب تعزيز الرقابة على هذه المجموعة من المنتجات لمعرفة مدى خطرها على الصحة".

وأظهرت الفحوصات التي أجريت على منتجات الشركة المذكور أوائل الشهر الماضي وجود الليستيريا في مادتي السلامي والنقانق المسلوقة، فيما كشف تحقيق أجراه معهد روبرت كوخ عن وجود صلة مباشرة بين وفاة اثنين من كبار السن في مدينة هيس وتناول منتجات الشركة، كما سرى حديث في المدينة عن وجود 37 شخصاً آخر يعانون من أمراض قد تكون مرتبطة بمنتجات الشركة.

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والجدير بالذكر أنّه كان تمّ الإبلاغ منذ شهر آذار/مارس الماضي، عن إصابة اثنين آخرين بالليسترية جرّاء تناول منتجات "فيكي" في هابورغ وبادن فورتمبيرغ، وعلى إثر ذلك أخضعت السلطات الشركة للمراقبة المستمرة.

وحاولت الطواقم المختصة التوصل إلى سبب انتشار بكتريا الليستيريا، لكن، إلى الآن لم يُعرف بعد كيفية وصولها إلى الغذاء، وازاء هذا الوضع لم يكن أمام السلطات سوى خيار إغلاق المصنع بالكامل حتى يتم إكتشاف مصدر التلوث، ولا زال المصنع مغلقاً حتى اليوم.

ويشار إلى أن منتجات شركة "فيكي" يتم توزيعها على المتاجر تحت اسم العلامة التجارية "فيكي" ما يعني أن المنتجات المصابة يمكن التعرف عليها بسهولة.

والجدير ذكره أن بكتيريا الليسترية، تصيب في الغالب، النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة وكبار السن الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وأعراض العدوى بجرثومة الليسترية تشتمل على ارتفاع درجة حرارة الجسم، والإصابة باضطراب في المعدة وآلام في العضلات والشعور بالغثيان، كما يمكن أن يصاب بعدوى الليستيرية، أيضا، أشخاص وأطفال معافون. ولكن، غالبا ما تتطور لديهم أعراض طفيفة فقط.