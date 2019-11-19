الجيش الإسرائيلي يعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني أنه اعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة بينما تحدثت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن "دوي انفجارات" بالقرب من مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية.

وقال الجيش في رسالة على تطبيق واتساب "بعدما أطلقت صفارات الإنذار في قرى إسرائيلية في الجولان، اعترض النظام الدفاعي الجوي الإسرائيلي أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا أنه "لم يصب أيام من الصواريخ هدفا في إسرائيل".

وفي دمشق، تحدثت وسائل الإعلام الحكومية في وقت مبكر من الثلاثاء عن "دوي انفجارات سمع في المطار"، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وشنت إسرائيل مئات الغارات في سوريا منذ بدء النزاع هناك في العام 2011 معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد، على حد قولها.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 جزءا من الجولان قامت بضمه في 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان حيث يعيش 18 ألف سوري مع نحو 20 الف مستوطن يهودي.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر الأسبوع الماضي أن نحو 450 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل من قطاع غزة في أعقاب عملية عسكرية اسرائيلية ضد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي. لكن لم يتم إطلاق أي صواريخ من سوريا.

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