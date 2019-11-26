بومبيو يدعو مصر إلى احترام حرية الصحافة واختبار تركيا لمنظومة الدفاع الروسية "مثير للقلق"

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات المصرية إلى احترام حرية الصحافة بعد حملة قمع أعقبت احتجاجات ضد النظام المصري.

وجاءت دعوة بومبيو في مؤتمر صحافي كرر فيه انتقاداته الشديدة لحملة إيران ضد المتظاهرين والقيود المفروضة على الإنترنت.

وقال بومبيو "في اطار علاقتنا الاستراتيجية الطويلة مع مصر، نواصل التأكيد على الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي".

وأضاف "ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحافيين".

وتفيد لجنة حماية الصحافيين التي مقرها نيويورك أن مصر تعتقل عدداً من الصحافيين يفوق المعتقلين في الصين وتركيا.

داهم رجال أمن في ملابس مدنية الأحد مقر موقع "مدى مصر" الاخباري المستقل وعلى الإثر اعتقل ثلاثة صحافيين ثم أفرج عنهم لاحقا.

وتأتي تصريحات بومبيو رغم تحسن العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي

تركيا

كما عبر بومبيو عن قلقه ازاء اختبار تركيا نطامها الدفاعي الصاروخي الروسي الصنع، معربا عن رغبة واشنطن في عدم تشغيل انقرة لهذا النظام.

وردا على سؤال الصحافيين حول تقارير بأن تركيا استخدمت الطائرات الأميركية "اف-16" لاختبار نظام اس-400 الروسي، قال بومبيو "الأمر مثير للقلق .. ولكننا أوضحنا للحكومة التركية رغبتنا في ابتعادها عن التشغيل الكامل لنظام اس-400".

إيران

وبخصوص إيران قال بومبيو إن واشنطن ستواصل العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان مضيفا أن بلاده تلقت ما يقرب من 20 ألف رسالة من إيرانيين بخصوص هذه الانتهاكات.

وأضاف بومبيو :"تلقينا حتى الآن قرابة 20 ألف رسالة وتسجيلات مصورة وصورا عن انتهاكات من قبل النظام الإيراني... ونأمل في استمرار إرسالها لنا.. سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان."

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