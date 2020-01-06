الإمارات تعتمد نظام التأشيرة السياحية لمدة خمس سنوات مع دخول متعدد لكافة الجنسيات

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين نظام التأشيرة السياحية الصالحة لمدة خمس سنوات مع إمكانية الدخول المتعدد إلى البلاد، وذلك بهدف جذب المزيد من السياح.

واتخذ القرار في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الذي أعلن ذلك في تغريدة.

ويشمل نظام التأشيرة الجديد كافة الجنسيات ويهدف الى تعزيز موقع الامارات كوجهة سياحية عالمية من الدرجة الاولى، بحسب بيان للحكومة.

وكتب الشيخ محمد في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية عبر موقع تويتر "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام، لكافة الجنسيات".

وأضاف "نستقبل حاليا أكثر من 21 مليون سائح سنويا وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".

ويسمح نظام التأشيرة في الإمارات لمواطني الدول الغربية والاتحاد السوفياتي السابق والعديد من الدول الآسيوية بالحصول على تأشيرة سياحية عند وصولهم إلى البلاد.

أما مواطنو الدول الإفريقية والعربية باستثناء دول الخليج، وبعض دول أمريكا اللاتينية فعليهم أن يقدموا طلب تأشيرة للدخول إلى الإمارات.

وتكثف الإمارات وخصوصا إمارة دبي، الإجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي وهو ثاني أهم اقتصاد عربي بعد اقتصاد السعودية.

وفي هذا السياق أعلنت إمارة دبي في 29 كانون الأول/ديسمبر موازنة 2020 مع نفقات هي الأعلى في تاريخها بهدف تحفيز الاقتصاد وإعداد الإمارة لاستقبال المعرض العالمي (إكسبو 2020) المقرر بعد أقل من سنة.