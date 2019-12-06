دبي تشجع رياضات الهواء الطلق!

طبيعة جامحة ومناظر وعرة تجعل من منطقة "حتا" وجهة مثالية لالتقاط أروع الصور! عمر هذه المنطقة المعزولة يعود إلى مئات السنين، وقد أصبحت حديثا قبلة للسياح الباحثين عن الاستجمام والصِحة. في أعالي سلسلة "جبال الحجر" يمكن الاستمتاع بالتاريخ أثناء ممارسة رياضة "مشي المسافات الطويلة".

نزهة في منطقة "حتا" الجبلية

ذهبنا بجولة في تلك المنطقة الخلابة، برفقة ليلي صبري، خبيرة اللياقة البدنية التي تعمل في دبي، وتدير قناة على موقع يوتيوب. لاحظنا وجود درب بطول 32 كيلو مترا، وفيه نحو 17 نزهة يمكن الاستمتاع بها، مع 4 مستويات من الجُهد. المسار الملون بالأخضر سهل للمشي، أما المسار الملون بالأسود فهو الأصعب والأكثر وعورة.

خلال نزهتنا في الهواء الطلق لاحظنا مناظر مختلفة تماما عن الصور المعتادة لشواطئ دبي ومراكز تسوقها، إنها الطبيعة بأبهى حللها! وإلى جانب "مشي المسافات الطويلة" يمكن ممارسة رياضة التجديف بالقوارب في البحيرة المحاذية لسد "حتا".

وأيضا على يورونيوز:

سألنا ليلي صابري، ما أهمية الزيارة بالنسبة إلى السياح الذين يأتون لممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية؟ وهل تساعدهم الطبيعة على متابعة نظامهم البدني المعتاد؟ فأجابت قائلة: "خلال العطل، نحاول القيام بأشياءٍ مسلية لنتذكرها فيما بعد. عندما نعتاد على التدرّب في صالة الألعاب الرياضية، نشعر بالحاجة إلى اكتشاف شيءٍ مختلف! وهذا بالطبع غير ممكن في لندن، المدينة التي نشأت فيها. خلال السفر، يمكن الاهتمام باللياقة البدنية والاعتناء بالصحة، ولكن بطريقة غير اعتيادية!".

ممارسة التأمل في دبي

بين أبراج بحيرات الجميرا المتلألئة يوجد مركز "إس إم إس إف" للتأمل من القلب. إنه الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ينظم فصولا يومية للتأمل تستقطب نحو 500 شخص.

كرستيان وليامز، خبير لياقة بدنية أخبرنا عن تجربته مع المركز قائلا: "أظن أن اهتمامنا كان ينصب على المسراتِ الخارجية. الآن، أدرك الناس أن الأهم هو التركيز على أحاسيسنا الداخلية، وعلى كيفية التأثير بمن حولنا. يعيش الكثير من الناس في دبي، ويأتي آخرون إلى هنا لقضاء العطل. لذا فإن ما نفعله في مركز "التأمل من القلب" مهم بالنسبة لمن يعيشون هنا، وللقادمين من الخارج. ألاحظ أننا نتقدم إلى الأمام، ويسعدني أن آتي إلى هذا المركز المجاني كل أسبوع".

سانجاي مهريش، المدير الإقليمي لمركز "تأمل من القلب" قال لنا عن تطور العمل في المركز: "تنمو دبي باستمرار، وهذا المكان سينمو بنسبة 100%، بفضل التفكر الإيجابي. لذلك أنا أشجع هذا المركز!".

The D-day is here and gates will be opening at 5pm. Reach the venue on time for onsite registration, limited seats on... Publiée par Heartfulness UAE sur Vendredi 15 novembre 2019

تحدي دبي للياقة

إذا كنتم من محبي الرياضات الجماعية، عليكم المشاركة بتحدي دبي للياقة. المقيمون والزوار يشاركون في تمرين يومي لمدة 30 دقيقة، نشاط يستمر ثلاثين يومًا، ويظهر التزام المدينة بالصحة واللياقة. عند مرسى دبي، تجمّع أكثر من 3 آلاف شخص لتمرن مع مدرب المشاهير، جو ويكس، الذي هبط بالمظلة للمشاركة في الحدث، ولتدريب الناس على تمارين التحمل.

جو ويكس، خبير اللياقة البدنية: "كنت أعلم أن دبي مكان رائد في مجال الطهي ولقضاء العطل. لكن يوجد فيها أيضا مشهد رياضي هام في اللياقة البدنية. دعيت إلى الكثير من صالات الألعاب الرياضية. وتوجد نواد رياضية وحلقات للتدريب جيدة جدا. لدى الناس اهتمام بالرياضة، والمدينة تشجعهم على ذلك!".

إحدى المشاركات، جاءت من لندن، وأخبرتنا عن إعجابها بهذا الحدث: "دروس اللياقة البدنية متاحة في كل وقت في دبي، وتوجد دروس مجانية. في إنجلترا كل شيء مدفوع! أما هنا، فلدى الناس رغبة عارمة بالخروج للمشاركة بالتدريبات مع وجود الشمس المشعة".

أكثر من 12 مليون زائر جاءوا إلى دبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. المدينة في قمة زخمها السياحي، وتجهد لمواكبة أسواق السفر، وبالطبع اللياقة البدنية والرفاهية أصبحت أولوية للسياح في هذه الأيام.