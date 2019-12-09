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الخارجية الفرنسية تقول إن باريس ستستضيف مؤتمراً دولياً يوم 11 ديسمبر لمناقشة الوضع في لبنان

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بقلم:  يورونيوز 
المحتجون يرفعون المجسم بعد إحراقه صباح الجمعة
المحتجون يرفعون المجسم بعد إحراقه صباح الجمعة -
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REUTERS/Andres Martinez Casares
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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الإثنين إنها ستستضيف مؤتمراً دولياً لمناقشة تطورات الوضع في لبنان يوم 11 ديسمبر – كانون الأول القادم.

وقالت الخارجية إن المؤتمر سيسعى إلى حث اللبنانيين على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب استقالة الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري وسط الاحتجاجات المناهضة لها الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنييس فون دير مول: ""ينبغي لهذا الاجتماع أن يمكن المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني".

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