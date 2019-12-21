ترامب يشيد بحصيلة أدائه ويتوجه إلى فلوريدا لقضاء عطلة الميلاد ورأس السنة

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة واشنطن متوجها إلى فلوريدا بعدما شدد على أرقام اقتصادية جيدة وإنشاء "قوة للفضاء"، على أمل أن يطغى ذلك على "اتهامه" في مجلس النواب.

وقبل أن يتوجه إلى فلوريدا لقضاء أسبوعين في نادي مارالاغو الذي يمتلكه، وقع الرئيس الأمريكي في قاعدة أندروز بولاية ميريلاند، قانونا واسعا حول الميزانية يشمل مجموعة من القرارات من سياسة تنظيم الأسرة إلى التوجهات العسكرية الكبرى.

ويشمل القانون خصوصا منح عطلة أبوية مدتها 12 أسبوعا لكل الموظفين الفدراليين، وزيادة نسبتها 3.1 بالمئة في أجور أفراد القوات المسلحة (أكبر زيادة منذ عقد)، ورفع السن القانونية لشراء التبغ إلى 21 عاما وإنشاء قوة للفضاء.

وستصبح هذه القوة الفرع السادس للقوات المسلحة الأمريكية بعد سلاح البر وسلاح الجو والبحرية ومشاة البحرية وحرس الحدود. لكن لم يخصص لها أي تمويل إضافي إذ إن تشكيل "قيادة الفضاء" التي يريدها ترامب ما زالت مشروعا.

التركيز على المؤشرات الاقتصادية الجديدة

ووصف ترامب هذه المبادرة بأنها "يوم تاريخي".

ويتضمن النص أيضا فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء أنبوب الغاز "السيل الشمالي 2" الذي تعتبر واشنطن أنه سيسمح بتعزيز نفوذ روسيا في أوروبا، إلا أن الأوروبيين يعتبرونه استراتيجيا لمد القارة بالغاز.

قبل أقل من أحد عشر شهرا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يبدو أن رجل الأعمال السابق البالغ من العمر 73 عاما مصمم على التركيز على المؤشرات الاقتصادية الجيدة.

وكتب ترامب في تغريدة قبل مغادرته واشنطن "الاقتصاد ممتاز. ارتفاع كبير في البورصة اليوم".

وسجل النمو حسب أرقام نشرت الجمعة، ارتفاعا نسبته 2.1 بالمئة في الفصل الثالث من العالم بوتيرة ثابتة يدعمها استهلاك العائلات.

وفاجأ سوق العمل أيضا خبراء الاقتصاد بحيويته في تشرين الثاني/نوفمبر مع إحداث 266 ألف وظيفة وانخفاض البطالة إلى 3.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى لها منذ نصف قرن.

وقال الرئيس الأمريكي خلال تجمع لحملته الانتخابية مساء الأربعاء في ميشيغان بعد دقائق من التصويت على اتهامه في مجلس النواب، إن "ما أنجزناه هو أمر رائع".

وأضاف "عندما سأكون في مناظرة مع أحد هذه الشخصيات (المرشحون الديمقراطيون) وسيحاولون قول أمور سلبية، سأكتفي بالقول: حسنا، أنظروا إلى أين وصلنا".

إلا أن .. إجراءات العزل لم تنته بعد

لكن قضاء أسبوعين بعيدا عن العاصمة الفدرالية تحت شمس فلوريدا في ما يسميه ترامب "البيت الأبيض الشتوي"، لن يكون كافيا لينسي الولايات المتحدة أنه أصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم اتهامه بهدف عزله في الكونغرس.

فالإجراءات لم تنته بعد، وما زال موعد وإجراءات سير محاكمته في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه أغلبية جمهورية ستقوم بتبرئته على الأرجح، ما زالا غير مؤكدين.

وقد بدأت في الواقع مواجهة سياسية لتحديد قواعد ذلك محورها مدة الجلسات وعدد وهويات الشهود الذين ستتم دعوتهم للإدلاء بإفاداتهم تحت القسم في الجلسات التي يمكن أن تعقد في كانون الثاني/يناير.

لكن على الرغم من أجواء التوتر الشديد هذه بين الديمقراطيين والجمهوريين، ما زالت بعض التقاليد محترمة.

فقد أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي قبل دعوة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي لإلقاء خطابه حول حالة الاتحاد في الرابع من شباط/فبراير المقبل.

ووجهت بيلوسي خطابا لترامب كتبت فيه "بروح إحترام دستورنا، أدعوك لإلقاء خطابك حول حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس الثلاثاء 4 فبراير /شباط 2020". وقبل ترامب "دعوة رئيسة مجلس النواب"، وفق ما قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي.

وسيلقي ترامب الخطاب في مجلس النواب، في نفس الغرفة التشريعية التي أحالته الأربعاء إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ.