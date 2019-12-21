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إيطاليا

فيضانات نوفمبر تتسبب في تراجع حجوزات فنادق البندقية بأكثر من 50%

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بقلم:  يورونيوز 
فيضانات نوفمبر تتسبب في تراجع حجوزات فنادق البندقية بأكثر من 50%
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AP Photo/Luca Bruno - Luca Bruno
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عقد اتحاد فنادق مدينة البندقية الإيطالية اليوم مؤتمرا صحفياً طارئاً لطمأنة السياح بانتهاء تأثير فيضانات الشهر الماضي على المدينة.

وغرقت البندقية في سيول من الفيضانات أحدثت ضرراً هائلاً وأدت لانخفاض حجوزات الفنادق لليلة رأس السنة بأكثر من 50% عن العام الماضي.

وألقى رئيس الاتحاد فيتوريو بوناتشيني باللوم على ما وصفه بالتقارير الصحفية غير المكتملة التي لم تظهر كيف تغلبت البندقية على آثار الفيضانات.

وقال بوناتشيني إن معظم المحلات التجارية والفنادق أعادت فتح أبوابها للزوار فور انتهاء الفيضانات.

وكانت فيضانات يوم 12 نوفمبر – تشرين الثاني الماضي هي الأسوأ في البندقية منذ أكثر من نصف قرن.

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