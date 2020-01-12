شاهد.. ترامب: السعودية بلد غني جدا و دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية في المنطقة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المملكة العربية السعودية، قد دفعت مليار دولار، مقابل نشر المزيد من القوات الأمريكية لحمايتها.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" قائلا "أبلغت السعودية بأنها بلد غني جدا، وعليها الدفع مقابل القوات الإضافية، وبالفعل فقد دفعت مليار دولار".

وأكد ترامب بأن أي طلب لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، على السعودية أن تدفع تكاليفه.

مشددا على أن الولايات المتحدة لن تتحمل نفقات تدعيم القوات ونشرها، وأضاف أن "السعودية تدفع لنا مقابل الحماية، أنا أطلب منهم أن يدفعوا لنا مقابل ما نقدمه لهم".

يذكر أن واشنطن، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قررت نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" وطائرات مقاتلة، في السعودية، بعد الهجوم الصاروخي على شركة "أرامكو" النفطية، تبنته جماعة أنصار الله الحوثية.

كما أشار البنتاغون إلى أن عملية النشر المقررة ستشمل سربين من الطائرات المقاتلة وقوة استطلاع جوي وقوات دفاع جوي.