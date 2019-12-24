كشفت أول وأكبر مسح متخصص ومتكامل حول القوى العاملة في لبنان وظروف المعيشة الأسرية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود عن عدد سكان يقدر بنحو 4.8 مليون نسمة.

وأظهرت الدراسة التفصيلية التي أجرتها إدارة الإحصاء المركزي في لبنان أن معدل البطالة في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية وسياسية قائمة يبلغ 11.4 %، كما أشارت إلى انخفاض متوسط ​​حجم الأسر اللبنانية.

إلا أن المسح الذي أجري خلال العام 2018-2019، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومساعدة فنية من قبل منظمة العمل الدولية، لم يشمل مخيمات اللاجئين والمناطق المجاورة لها، والثكنات العسكرية والوحدات غير السكنية، واكتفى بمسح أحوال نحو 40 ألف أسرة بنسبة استجابة بلغت 79%.

بحسب الدراسة فإن عدد المقيمين في لبنان خلال فترة المسح 2018-2019 قدر بحوالي 4.8 مليون نسمة توزعوا بين 80% من اللبنانيين و20% من غير اللبنانيين .

توزيع المقيمين وظروفهم المعيشية

بالنسبة إلى توزع المقيمين حسب المناطق، فقد ضمّت محافظة جبل لبنان النسبة الأكبر أي حوالي 42% من المقيمين، أما النسبة الأصغر فكانت من نصيب محافظة بعلبك الهرمل التي ضمّت 5.1% فقط من المقيمين، أما العاصمة بيروت فضمّت 7.1% من المقيمين.

نحو 32.4 % من السكان لا يقيمون في أماكن تسجيلهم، وكانت هذه الظاهرة جلية بشكل أكبر في العاصمة بيروت ، حيث بلغت 58.4 %.

وسجلت النسبة الأعلى للمقيمين غبر اللبنانيين في بيروت (30.9%) حيث نسبة العمالة المنزلية هي الأكبر في لبنان.

كما وجدت نتائج الدراسة أن متوسط ​​حجم الأسرة اللبنانية بلغ 3.8 أفراد ، بانخفاض من 4.3 عام 2004، مع تحمل النساء مسؤولية الرعاية لـ 18 % من الأسر.

كشفت البيانات أن 44.4 % من سكان لبنان ليس لديهم أي تغطية للرعاية الصحية ، بينما 76.9 في المائة يعتمدون على المياه التي لم يتم توصيلها مباشرة من خلال شبكات الإمداد المنزلية.

أما بالنسبة لما يتعلق بالتعليم فقد أشارت الأرقام إلى أن نسبة الأمية بلغت 6.3 % بين اللبنانيين مقابل 12.5 % بين غير اللبنانيين.

وأظهر المسح انخفاضاً في تشييد المباني، حيث تم بناء 2.2 % فقط خلال السنوات الخمس الماضية و 66.2 % من المباني لا يقل عمرها عن 25 عامًا.

وضع القوى العاملة وتوزيع الفئات العمرية

ووجدت الدراسة أن الفئة العمرية 0-14 عاماً قد بلغت 24% من مجمل المقيمين، في حين أن نسبة كبار السّن من عمر 65 سنة وما فوق قد شكّلت 11% من المقيمين، وقد شكّل المقيمون في سن العمل (15-64 سنة) 65٪ من سكان لبنان ؛ وقد بلغت نسبتهم 68٪ في قضاء البترون ، تليها أقضية كسروان والمتن والكورة.

بلغ عدد المقيمين في لبنان في سن العمل، أي بعمر 15 سنة وما فوق، 3,677,000 شخص تقريباً، تشكل القوى العاملة بكل فئاتها 1,794,000 فرد من هؤلاء، والباقي أي 1,883,000 شكلوا فئة من هم خارج القوى العاملة.

في حين تنقسم القوى العاملة بدورها إلى فئتين: العاملين وبلغ عددهم 1,590,000 فرد تقريباً، والعاطلين عن العمل الذين بلغ عددهم 203,000 شخص تقريباً.

في حين بلغ معدل البطالة 11.4% وهو نسبة العاطلين من العمل إلى إجمالي القوى العاملة.

أما نسبة العاملين الذين لا يشملهم أي نوع من تغطية الرعاية الصحية من صاحب العمل، ولا يحصلون على إجازات مدفوعة أو إعانات مرضية فبلغت 55 % من إجمالي عدد العمال، مقارنة بـ 45 % ممن يعملون في القطاع الرسمي.