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سوريا

شاهد: نزوح 110 آلاف سوري من إدلب خلال شهر

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بقلم:  يورونيوز 
تقدر الأمم المتحدة عدد النازحين من محافظة إدلب في الأشهر الأخيرة بـ 60 ألف شخص
تقدر الأمم المتحدة عدد النازحين من محافظة إدلب في الأشهر الأخيرة بـ 60 ألف شخص -
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AP
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نزح الآلاف من المدنيين السوريين اليوم الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول من محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون متجهين شمالا نحو الحدود مع تركيا جراء تصعيد جديد لقوات النظام وحليفتها روسيا.

وأصدرت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة أيضا باسم "الخوذ البيضاء" شريط فيديو يوم أمس الثلاثاء يظهر الطوابير من الشاحنات والمركبات التي تنقل آلاف النازحين وممتلكاتهم.

هذا وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نزوح نحو 110 آلاف مدني من ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي منذ مطلع الشهر، مشيرا إلى أن نحو نصف هذا العدد نزح خلال الأيام الثمانية الماضية فقط.

وتشير تقارير الأمم المتحدة أن من فروا من المنطقة كانوا متجهين جنوبا بعد الهجمات المكثفة التي شنها النظام السوري على إدلب في وقت سابق من هذا الشهر.

وتحذر الأمم المتحدة من خطر حدوث كارثة إنسانية بعد فرار الآلاف في الأيام الأخيرة.

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