شاهد: نزوح 110 آلاف سوري من إدلب خلال شهر

نزح الآلاف من المدنيين السوريين اليوم الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول من محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون متجهين شمالا نحو الحدود مع تركيا جراء تصعيد جديد لقوات النظام وحليفتها روسيا.

وأصدرت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة أيضا باسم "الخوذ البيضاء" شريط فيديو يوم أمس الثلاثاء يظهر الطوابير من الشاحنات والمركبات التي تنقل آلاف النازحين وممتلكاتهم.

هذا وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نزوح نحو 110 آلاف مدني من ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي منذ مطلع الشهر، مشيرا إلى أن نحو نصف هذا العدد نزح خلال الأيام الثمانية الماضية فقط.

وتشير تقارير الأمم المتحدة أن من فروا من المنطقة كانوا متجهين جنوبا بعد الهجمات المكثفة التي شنها النظام السوري على إدلب في وقت سابق من هذا الشهر.

وتحذر الأمم المتحدة من خطر حدوث كارثة إنسانية بعد فرار الآلاف في الأيام الأخيرة.