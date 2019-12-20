تبادل 135 أسيراً بين القوات التابعة للحكومة اليمنية والحوثيين

أعلنت مصادر عسكرية موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنّ القوات التابعة للحكومة والحوثيين تبادلوا الخميس 135 أسير في مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لفرانس برس أنّ هذا التبادل في المدينة الواقعة في جنوب غرب اليمن وتسيطر عليها القوات الموالية لهادي فيما يحاصرها الحوثيون، هو ثمرة وساطة قبلية.

وأوضح المصدر أنّ الحوثيين أفرجوا عن 75 أسيراً، فيما أفرجت القوات الموالية للحكومة من جانبها عن 60 متمردا.

والثلاثاء، تم الإفراج عن 11 أسيرا (5 جنود و6 متمردين) في محافظة الجوف (شمال)، إثر وساطة قبلية أخرى، وفقا لمصدر عسكري.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد نقلت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 128 متمردا حوثيا إلى صنعاء بعدما أفرجت عنهم السعودية التي تقود تحالفا ضد الحوثيين في اليمن.

من جانبهم، كان الحوثيون قد أفرجوا في 30 ايلول/سبتمبر عن 290 أسيرا، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك على خلفية اتفاق جرى التفاوض بشأنه برعاية الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وكانت أطراف النزاع في اليمن وافقت على تبادل 15 ألف أسير في إطار اتفاق وقع عام 2018 في السويد برعاية الأمم المتحدة، ولكن لم يتم تنفيذ بنوده.