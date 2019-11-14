هل تجري السعودية محادثات مع الحوثيين في مسعى لإنهاء النزاع المتواصل في اليمن؟

أعلنت مصادر مطلعة اليوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني أن المملكة العربية السعودية تكثف من المحادثات غير المباشرة التي بدأت في أواخر سبتمبر/أيلول مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن.

وقالت 3 مصادر إن هذه المفاوضات عبر قنوات اتصال سرية بدأت في الأردن قبل أشهر، أي بعد أن قررت الإمارات العربية المتحدة الانتقال من الاستراتيجية العسكرية إلى تبني الدبلوماسية في 8 يوليو/تموز الماضي، وبالتالي مع خروج الإمارات من الساحة باتت السعودية تتحمل وحدها مسؤولية الجهود العسكرية للتحالف العربي في الحرب في اليمن والتي تدور منذ العام 2014.

هذا وأضافت المصادر أن هذه المحادثات بدأت بعد أن أعلن الحوثيون استعدادهم لوقف إطلاق الصواريخ والهجمات بطائرات مسيرة على مدن سعودية بحال أنهى التحالف ضرباته الجوية على اليمن.

في سياق متصل، قال مصدر رابع إن "المناقشات حول وضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقية الأمنية تسير بسرعة كبيرة، إلا أن المملكة لا يزال لديها بعض المخاوف بشأن الحدود".

وصرح مسؤول سعودي في وقت سابق، إن هذه المحادثات بدأت بين الطرفين منذ أربعة أعوام عبر قنوات مفتوحة، وقال "لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ العام 2016، نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن".

وأكد مسؤول من الحوثيين طلب عدم نشر اسمه أن الجماعة تبحث ”وقف إطلاق نار موسع“ مع الرياض وأضاف ”لكن صبرنا يوشك على النفاد“.

هذا وأكد أحد المسؤولين الحوثيين طلب عدم الكشف عن اسمه أن الجماعة المدعومة من إيران تناقش "وقف إطلاق النار مع الرياض بشكل موسع"، إلا أنه حذر من أن صبر الحوثيين "بدأ ينفذ".

وتأمل الأمم المتحدة أيضًا في استئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين لإنهاء ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

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