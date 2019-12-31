عاجل

no comment

شاهد: يابانيون يرفعون تمثالاً ضخماً للفأر الذهبي احتفاء بحلول سنته

ساعد العديد من المتطوعين والأطفال في وضع تمثال يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار لفأر ذهبي، تحضيراً لعام 2020، إذ بحسب الأبراج اليابانية سيكون العام المقبل عام الفأر. وسيبقى التمثال الضخم منصوباً خلال العام القادم عند ضريح تاتسوميزو في بلدة ميساتو في محافظة مي (غرب اليابان). ويحمل الفأر الذهبي شعلة في إشارة إلى الأمل بفوز الرياضيين اليابانيين بميداليات ذهبية في دورة طوكيو للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين التي ستقام في العام المقبل. وتسمى الأبراج بنسختها اليابانية بـ"إيتو"، ويخصص لكل برج منها عام كامل، وهي تتكون من برج الفأر، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الثعبان، الحصان، الخروف، القرد، الديك، الكلب، والخنزير البري...

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox