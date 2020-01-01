شاهد: المتظاهرون في هونغ كونغ يحتفلون بالعام الجديد وسط الغازات المسيلة للدموع

احتفلت هونغ كونغ بحلول العام الجديد ببعض الألعاب النارية خلافا للعادة ولكن وسط الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته شرطة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت ليلة رأس السنة. وطوقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تدفقوا إلى شوارع هونغ كونغ للاحتفال بحلول العام 2020.

وخففت المدينة احتفالات العام الجديد بسبب المظاهرات المتواصلة منذ عدة أشهر، حيث تم إلغاء عرض للألعاب النارية يضيء تقليديًا ميناء فيكتوريا الشهير وسط مخاوف تتعلق بالأمن. كما قامت السلطات بإغلاق بعض الطرق وإقامة الحواجز في منطقة لان كواي فونج المعروفة بالحياة الليلية للسيطرة على الحشود.

وبالرغم من التشديدات الأمنية، تجمع عشرات الأشخاص في فيكتوريا هاربور ورددوا شعارات مناوئة للنظام ورفعوا لافتات، فيما استهل البعض الآخر مسيرة ليلية في وسط هونغ كونغ. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على الحشود ردا على ذلك.