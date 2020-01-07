بعد دخول التحرك شهره الثاني .. جولة مفاوضات جديدة حول نظام التقاعد في فرنسا

في جولة جديدة من المفاوضات، حصل اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول بين النقابات وأصحاب العمل من جهة والحكومة الفرنسية من جهة أخرى في وقت دخل النزاع حول إصلاح أنظمة التقاعد يومه الـ34.

وعقد الاجتماع بين الطرفين في وزارة العمل مع رئيس الوزراء إدوار فيليب المصمم على تطبيق الإصلاح الرامي إلى تغيير انظمة التقاعد الـ42 وتوحيدها.

ولدى خروجه من الاجتماع أعلن رئيس الحكومة أن الشركاء سيجتمعون اعتبارا من يوم الجمعة للبحث في الأوجه المالية للمشروع.

وتخطت التعبئة ضد إصلاح أنظمة التقاعد 28 يوما متتاليا هو عدد قياسي من الأيام سبق أن سجل في 1986-1987. ويعد الخلاف الأطول داخل الشركة الوطنية للسكك الحديد منذ تأسيسها في 1938.

وبحسب استطلاعات الرأي تراجع الدعم للاضراب بعد أعياد نهاية السنة لكن ما بين 44% (ايفوب) و60% (هاريس انتراكتيف) من الفرنسيين لا يزالون متضامنين مع الحراك.

وتترجم معارضة المشروع منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر في إضراب يؤثر خصوصا على تسيير القطارات في فرنسا ووسائل النقل العام في المنطقة الباريسية، وواجه المستخدمون جراء ذلك مشاكل جمة.