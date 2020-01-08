الصدر: الأزمة "انطوت" وأدعو الفصائل المسلحة إلى عدم تنفيذ هجمات

أعلن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر في بيان نشره اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية عبر موقع تويتر أن الأزمة التي عانى منها العراق قد انطوت عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطاب الجمهورية الإسلامية.

ودعا الفصائل العراقية إلى "التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري وإسكات صوت التشدّد من بعض غير المنضبطين إلى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية".

وشدد الصدر على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة عراقية صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد عن الخمسة عشر يوماً وبلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية ومن خلال تقديم خمسة مرشحين ذوي نزاهة وخبرة ليتم اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة مؤقتة تشرف على انتخابات مبكرة".

ونفذت إيران ليل الأربعاء الخميس ضربات صاروخية استهدفت قاعدتين يستخدمهما جنود أمريكيون في العراق، قالت إنها رد على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية في العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الماضي.