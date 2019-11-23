يبدو أن اليابان تعرف جيدا كيف تستغل عامل الأرض لصالحها، فقد شهد اليوم الثاني لمنافسات بطولة غراند سلام في اوساكا تألقا يابانيا آخر أحرز فيه اليابانيون ميداليات ذهبية في جميع الفئات الأربع.

ففي فئة 70 كيلوغرام للسيدات بدت اليابانية يوكو أونو قوية في جميع الأدوار، وتغلبت أونو في النهائي على الفائزة بلقب غراند سلام لأربع مرات الهولندية كيم بولينغ.

وتمكنت أونو من الفوز بعد إسقاط منافستها وتأديتها لحركة "شيمي وازا" على البساط في الوقت الذهبي، أجبرتها على الإستسلام.

وتسلمت أونو ميداليتها من قبل رئيس منتدى الرياضة الدولي فلاديمير بارتا.

وقالت اليابانية عقب تتويجها "لقد ركزت فقط على أعرف القيام به، أردت أن أتأكد من أنني أقوم بتأدية تقنياتي بالشكل الصحيح. لم أكن أفكر في ما تفعله، أو استراتيجية لعبها، لقد ركزت على خطة لعبي الخاصة فقط"

أما بالنسبة للرجال وفي فئة أقل من 73 كيلوغرام كان التشويق حاضرا مع بطل العالم ثلاث مرات والحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية مرتين الياباني ماساشي إبينوما، والذي فاز على السويدي تومي ماسياس في الادوار الاولى وانهى النزال بتنفيذه لحركة أوشي ماتا.

في المقابل كان بطل العالم السابق الياباني سويشي هاشيموتو متألقا طوال اليوم وأبدع من خلال حركة إيبون جميلة نفذها ضد الهاييتي فيليب ابيل ميتيلس في الدور الأول، قبل أن يهزم البطل الاولمبي الإيطالي فابيو باسيل ويبلغ النهائي.

ليلتقي اليابانيان وجها لوجه في النهائي، وهنا استفاد إبينوما من الهجوم الضعيف لزميله في الفريق لإحراز نقطة إيبون من خلال حركة تثبيت في الوقت الذهبي، وفاز بذلك إبينوما بأول لقب له منذ انتقاله إلى فئة أقل من 73 كيلوغرام.

وقال إيبنوما عقب التتويج "في البطولات الخمس أو الست الماضية كنت أفوز بالميداليات الفضية، هذه المرة لم أكن أرغب في الحصول على ميدالية فضية".

وأضاف " لقد حرصت على أن أكون أقوى من خلال التحضير النفسي والجسدي للمباراة النهائية".

وبالعودة للسيدات فقد خطفت اليابانية ماساكو دوا، لقبها في غراند سلام، في منافسة حادة ضد مواطنتها والوافدة الجديدة نانا كوتا، التي فازت بجميع الميداليات الأربع في فئة أقل من 63 كيلوغرام.

وتسلمت دوا ميدليتها من من قبل مدير التعليم والتدريب للإتحاد الدولي للجيدو محمد مريجا.

وكانت حركة اليوم من قبل الحائزة على الفضية الهولندية كيم بولينغ التي نفذت ببراعة حركة "أورا ناغي" على البطلة العالمية السابقة شيزو أراي.

كما توج زميلها في الفريق فرانك دي ويت بميدالية هي الأولى له منذ أكثر من عام، بعد قيامه بهجوم معاكس مذهل وغير اعتيادي فاجأ به منافسه الياباني في النزال النهائي وأبهر به الحشود.

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