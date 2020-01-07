ماذا قال مستشار إردوغان عن إمكانية الحرب مع مصر؟

وجهت تركيا عبر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس رجب طيب إردوغان، رسالة إلى مصر وسط تصاعد التوتر بين البلدين عقب إعلان أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس ضد قوات الجنرال خليفة حفتر الذي تدعمه القاهرة.

وقال أقطاي في سلسلة تغريدات باللغة العربية على موقع تويتر إن تركيا لا تسعى إلى خوض حرباً ضد مصر أو أي دولة مسلمة.

تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون اننا سنحارب شعب مصر pic.twitter.com/3yP0W0Icln — Yasin Aktay (@yaktay) January 5, 2020

من قال ان تركيا تريد الحرب ضد مصر أو ضد أي دولة... تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابيين .

لا تصدقوا اعلامكم فهو يكذب عليكم .

تركيا ليست ضد الشعب المصري ولا أي شعب في المتطقة. pic.twitter.com/oCI2GrpZDg — Yasin Aktay (@yaktay) January 5, 2020

وأضاف أقطاي أن التواجد التركي في ليبيا يسعى لوقف الحرب لا إشعالها "كما يسعى البعض" وطالب المصريين بعدم تصديق إعلامهم الذي وصفه بـ"الكاذب".

وكان إردوغان قد قال إن وحدات عسكرية تركية قد بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من جانب الأمم المتحدة بناء على طلب من رئيسها فايز السراج وهو ما يرفضه الجيش الوطني الليبي وبرلمان ليبيا المتمركزين في شرق البلاد.

وفي مصر تصدر وسم #ضد_تدخل_اردوغان تويتر، حيث عبر العديد من المستخدمين المصريين عن رفضهم للتواجد العسكري التركي في ليبيا.

#ضد_تدخل_أردوغان

اردوغان يريد الخراب فى المنطقه فهو يقوم بدعم الجماعات الارهابيه pic.twitter.com/3YRDuyqACb — أسماء فهمي (@asma_fahme) January 7, 2020

ودانت وزارة الخارجية المصرية موافقة البرلمان التركي على القرار الذي يسمح بتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق وقالت إن "ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ".