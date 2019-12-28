الصومال: مقتل 30 شخصا على الأقل في انفجار بمقديشو

قُتل 30 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح إثر انفجار عنيف وقع بمركبة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المتحدث بإسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار لوكالة "أسوشيتد برس" إن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثين شخصا على الأقل وجرح عشرات الاشخاص الذي نقلوا إلى المستشفيات.

وذكر رئيس بلدية مقديشو عمر محمود محمد أن 90 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الانفجار.

وذكرت وسائل الإعلام أن دخانا كثيفا أسود اللون شوهد يتصاعد من نقطة التفيش التي وقع فيها الانفجار الهائل الذي أسفر عن خسائر مادية وبشرية بحسب المصادر الأولية. وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الإنفجار لنقل القتلى والمصابين إلى المراكز الصحية في العاصمة.

ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحامًا مروريًا عادة جرّاء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب.

وقال شاهد آخر يدعى مهيب أحمد "كانت حادثة مدمرة إذ كان هناك العديد من الأشخاص، بينهم طلبة، وحافلات صادف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار".

وقال زكريا عبد القادر الذي كان قرب المنطقة عند وقوع الانفجار الذي تسبب "بتحطم عدة نوافذ في سيارتي".

وأضاف "كل ما رأيته هو جثث متناثرة ... تفحّم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرّف على أصحابها".

وكثيراً ما تتعرض مقديشو لهجمات بسيارات مفخخة وغيرها من الوسائل التي يلجأ إليها عناصر حركة الشباب الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

وأُجبرت المجموعة على الفرار من العاصمة الصومالية سنة 2011 لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية في محيطها، كما نفّذت هجمات في كينيا المجاورة.

وقبل أسبوعين، قتل خمسة أشخاص عندما هاجم عناصر حركة الشباب فندقًا في مقديشو، يتردد إليه سياسيون وشخصيات في الجيش ودبلوماسيون، بعد محاصرته لساعات.