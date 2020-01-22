عاجل
This content is not available in your region

الصين

الصين تحذّر من سرعة تفشّي فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 9 أشخاص

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الصين تحذّر من سرعة تفشّي فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 9 أشخاص
حقوق النشر
أ ب - Mark Schiefelbein
حجم النص Aa Aa

أعلنت السلطات الصينية الأربعاء أنّ حصيلة فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى في الصين ارتفعت إلى تسع وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، محذّرة من خطر انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحوّل.

وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة لي بين خلال مؤتمر صحافي، إنّ الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي "يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات الصينية أفادت بوفاة ستة أشخاص وإصابة 300 آخرين بالفيروس الجديد المنتمي لسلالة فيروسات كورونا المسبّبة لمتلازمة "سارس" التنفسيّة الحادّة.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox