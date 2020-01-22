الصين تحذّر من سرعة تفشّي فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 9 أشخاص

أعلنت السلطات الصينية الأربعاء أنّ حصيلة فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى في الصين ارتفعت إلى تسع وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، محذّرة من خطر انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحوّل.

وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة لي بين خلال مؤتمر صحافي، إنّ الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي "يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات الصينية أفادت بوفاة ستة أشخاص وإصابة 300 آخرين بالفيروس الجديد المنتمي لسلالة فيروسات كورونا المسبّبة لمتلازمة "سارس" التنفسيّة الحادّة.