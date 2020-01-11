آية الله خامنئي أمر بنشر الحقيقة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أمر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي السبت بنشر الحقيقة بعد تبلغه بأن طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة أسقطت عن طريق الخطأ، وفق ما ذكرت وكالة فارس للأنباء.

وقالت الوكالة إنها علمت أنه "فور إبلاغ المرشد الأعلى بالخطأ الكارثي" الجمعة، أمر بأن يتم "إطلاع الناس بصراحة وصدق" على نتائج التحقيقات.

كما أمر خامنئي القوات المسلحة الإيرانية بمعالجة "التقصير" بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، وفق ما أعلن مكتبه.

وقال خامنئي "أناشد هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلّحة أن تتمّ متابعة موارد التقصير المحتملة في هذا الحادث الأليم" لضمان عدم تكرره، وفق بيان نشر على موقعه الرسمي وحسابه على تويتر.