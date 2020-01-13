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إيران

بطلة أولمبية إيرانية تنشق عن نظام طهران وتهرب إلى هولندا

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بقلم:  يورونيوز
بطلة أولمبية إيرانية تنشق عن نظام طهران وتهرب إلى هولندا
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أ ب - Andrew Medichini
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أعلنت لاعبة التايكوندو الإيرانية، كيميا علي زاده، السبت، انشقاقها عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقا لمنشور على حسابها الرسمي على إنستغرام.

علي زاده البالغ عمرها 21 عاماً، هي الإيرانية الوحيدة المتوجة بميدالية برونزية أولمبية حصدتها خلال مشاركتها في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل.

وغادرت على زاده إيران دون أن تحدد وجهتها في المنشور الذي كتبته باللغة الفارسية مرفوقاً بصورة لها خلال أولمبياد ريو بالأبيض والأسود إلا أن صورة أخرى لها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرتها في العاصمة الهولندية أمستردام.

ووصفت قرارها بالمغادرة أنه "صعب" لكنه كان ضروريا لأنها "واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران".

وكتبت "هذا القرار أصعب من الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، ولكني ما زلت ابنة إيران أينما كنت".

واتهمت علي زاده مسؤولين في إيران "بالتمييز الجنسي وسوء المعاملة" كما انتقدت القوانين التي تلزم النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وذكرت على زاده "أخذوني إلى أي مكان أرادوا، ارتديت ما قالوا لي أن أرتديه، كررت كل جملة طلبوا مني قولها".

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با سلام آغاز کنم، با خداحافظی یا تسلیت؟ سلام مردم مظلوم ایران، خداحافظ مردم نجیب ایران، تسلیت به شما مردم همیشه داغدار ایران. شما مرا چقدر می‌شناسید؟ فقط آنطور که در مسابقات، در تلویزیون، یا در حضور مقامات دیده‌اید. اجازه دهید حالا آزادانه، هویت سانسور شده‌ام را معرفی کنم. می‌گویند کیمیا پس از این چیزی نخواهد شد. خودم از این هم فراتر می‌روم و می‌گویم قبل از این هم چیزی نبوده‌ام: «من کیمیا علیزاده، نه تاریخسازم، نه قهرمانم، نه پرچمدار کاروان ایران» من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایرانم که سال‌هاست هر طور خواستند بازی‌ام دادند. هر کجا خواستند بردند. هر چه گفتند پوشیدم. هر جمله‌ای دستور دادند تکرار کردم. هر زمان صلاح دیدند، مصادره‌ام کردند. مدال‌هایم را پای حجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند. من برایشان مهم نبودم. هیچکداممان برایشان مهم نیستیم، ما ابزاریم. فقط آن مدال‌های فلزی اهمیت دارد تا به هر قیمتی که خودشان نرخ گذاشتند از ما بخرند و بهره‌برداری سیاسی کنند، اما همزمان برای تحقیرت، می‌گویند: فضیلت زن این نیست که پاهایش را دراز کند! من صبح‌ها هم از خواب بیدار می‌شوم پاهایم ناخودآگاه مثل پنکه می‌چرخد و به در و دیوار می‌گیرد. آنوقت چگونه می‌توانستم مترسکی باشم که می‌خواستند از من بسازند؟ در برنامه زنده تلویزیون، سوال‌هایی پرسیدند که دقیقاً بخاطر همان سوال دعوتم کرده بودند. حالا که نیستم می‌گویند تن به ذلت داده‌ام. آقای ساعی! من آمدم تا مثل شما نباشم و در مسیری که شما پیش رفتید قدم برندارم. من در صورت تقلید بخشی از رفتارهای شما، بیش از شما می‌توانستم به ثروت و قدرت برسم. من به اینها پشت کردم. من یک انسانم و می‌خواهم بر مدار انسانیت باقی بمانم. در ذهن‌های مردسالار و زن‌ستیزتان، همیشه فکر می‌کردید کیمیا زن است و زبان ندارد! روح آزرده من در کانال‌های آلوده اقتصادی و لابی‌های تنگ سیاسی شما نمی‌گنجد. من جز تکواندو، امنیت و زندگی شاد و سالم درخواست دیگری از دنیا ندارم. مردم نازنین و داغدار ایران، من نمی‌خواستم از پله‌های ترقی که بر پایه فساد و دروغ بنا شده بالا بروم. کسی به اروپا دعوتم نکرده و در باغ سبز به رویم باز نشده. اما رنج و سختی غربت را بجان می‌خرم چون نمی‌خواستم پای سفره ریاکاری، دروغ، بی عدالتی و چاپلوسی بنشینم. این تصمیم از کسب طلای المپیک هم سخت‌تر است، اما هر کجا باشم فرزند ایران زمین باقی می‌مانم. پشت به دلگرمی شما می‌دهم و جز اعتماد شما در راه سختی که قدم گذاشته‌ام، خواسته دیگری ندارم.

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هل ستشارك علي يزاده في أولمبياد طوكيو 2020 تحت علم دولة أخرى؟

ومن غير الواضح ما إذا كان علي يزاده ستنافس في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل تحت علم دولة أخرى.

ويأتي انشقاقها في وقت يشهد توتراً شديداً بين إيران والولايات المتحدة ، فضلاً عن الاضطرابات المتزايدة داخل إيران.

وفي الأشهر الأخيرة، قررت عدة شخصيات رياضية كبرى التوقف عن تمثيل إيران بسبب خلافات حول سياسات طهران الرياضية والسياسية.

وقرر علي رضا فيروزجا، بطل الشطرنج الإيراني الأعلى تصنيفًا، التوقف عن اللعب لإيران في ديسمبر الماضي بسبب منع إيران للاعبيها (بشكل غير الرسمي) التنافس ضد لاعبين إسرائيليين.

وفي شهر سبتمبر، غادر سعيد مولاي، وهو فنان عسكري يمارس الجودو، البلاد متجهاً إلى ألمانيا.

كما غادر الحكم الإيراني الدولي لكرة القدم علي رضا فغاني البلاد متوجهاً إلى أستراليا في عام 2019.

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