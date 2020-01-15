دانت أنقرة بشدة اقتحام السلطات المصرية مكتب وكالة أنباء الأناضول التركية الثلاثاء 14 كانون الثاني/ يناير في القاهرة واعتقالها أربعة موظفين بينهم تركي.

ودانت وزارة الخارجية التركية في بيان الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير الخطوة المصرية، وقالت إنها تنتظر الإفراج عن العاملين بمكتب الأناضول فوراً.

كما وصفت مداهمة قوات الأمن للمكتب واعتقال عاملين فيه دون ذريعة بالـ"تضييق والترهيب" ضد الصحافة التركية.

في حين دانت الرئاسة التركية ما وصفته بالـ"ممارسات العدائية" ضد الإعلام التركي، في بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية.

واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة على خلفية اقتحام مكتب الأناضول واعتقال عامليه.

وأعلنت الأناضول أن قوات الأمن المصرية قد داهمت مكتبها في القاهرة الثلاثاء، وقطعت الاتصال بالإنترنت وفتشت المكتب حتى ساعات الصباح، وصادرت جوازات سفر الموظفين والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، ومنعتهم من الاتصال بالخارج واقتادت أربعة موظفين ومواطن تركي إلى مكان مجهول.