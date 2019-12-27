إعفاء جزائريين من تأشيرة الدخول إلى تركيا

أكد قرار صادر عن الرئاسة التركية إعفاء الجزائريين الذين هم دون الـ 15 عاما وفوق الـ 65 عاما من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول تركيا. وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أن الأشخاص المعنيين من حملة جوازات السفر العادية، سيتم إعفاؤهم من تأشيرة الدخول المسبقة.

وأشار القرار إلى أنه سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الجزائريين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحية مدة أقصاها 90 يوما في كل 180 يوما. وقد صدر هذا القرار بموجب المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458.

وتزامن إعلان تركيا، إعفاء بعض مواطني الجزائر من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، مع إعلان المجلس الأعلى للأمن في الجزائر خلال اجتماع برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع ليبيا. وقد ترددت أنباء عن تأكيد أنقرة وحكومة الوفاق الليبية تشكيل تحالف يضم الجزائر وتونس للتدخل في الشأن الليبي.

يذكر أن تركيا سبق وأن فرضت شروطا على الجزائريين للحصول على تأشيرات عبر قنصليتها على غرار امتلاك الراغبين في السفر إلى تركيا لوثيقة إثبات حجز تذاكر الطيران ذهابا وإيابا وحيازتهم لجواز سفر لا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر، إضافة إلى التأمين على السفر. واشترطت القنصلية التركية في الجزائر ضرورة حيازة طالب التأشيرة على تبرير حيازته مبالغ مالية كبيرة بقيمة 50 دولارا عن كل يوم يقضيه في تركيا.