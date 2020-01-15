مصر تشكل فريقا جديدا للتحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني

أكد النائب العام المصري حمادة الصاوي في بيان الأربعاء تشكيل فريق جديد من المحققين بشأن قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأشار البيان إلى "تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة".

وعثر على جثة طالب الدكتوراه جوليو ريجيني، 28 عاما، المتخصص في الحركات النقابية، مطلع 2016، مشوهة مع آثار تعذيب، على جانب طريق سريع في إحدى ضواحي القاهرة.

وأظهر تشريح إيطالي للجثة في أعقاب نقل جثمانه إلى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وأبلغ الصاوي القرار إلى عدد من المحققين الإيطاليين الذين أتوا إلى القاهرة لحضور اجتماعات مشتركة مع نظرائهم المصريين حول القضية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في لقائه مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في القاهرة الثلاثاء، على "الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية (مقتل ريجيني)".

وكان لقضية ريجيني تأثيرا كبيرا على العلاقات بين البلدين بعد أن اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.

واستدعت إيطاليا سفيرها احتجاجا في نيسان/أبريل 2016 ولم يعد إلا بعد أكثر من عام.

وبحسب الإعلام الإيطالي فقد فتحت النيابة الإيطالية تحقيقا رسميا بحق العديد من عناصر الشرطة المصرية.

وتنفي مصر على الدوام المزاعم بتورط أجهزتها الأمنية في مقتل ريجيني.

وقالت السلطات المصرية في البداية أن ريجيني توفي في حادث سير، إلا أنها قالت لاحقا أنه قتل على يد عصابة إجرامية قامت الشرطة بالقضاء عليها.