نشرت وكالة الأنباء الرسمية التركية الجمعة صورا لرجلين يعتقد أنهما ساعدا رجل الأعمال كارلوس غصن على الهرب عبر مطار في اسطنبول بعد أن فر من اليابان حيث يواجه المحاكمة بتهمة مخالفات مالية.

وتظهر تسجيلات المراقبة الأمنية التي نشرت للمرة الأولى الخميس، كلاً من مايكل تايلور وجورج انطوان زايك في نقطة مراقبة الجوازات في المطار، وفق وكالة الأناضول.

ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال تايلور بأنه عنصر سابق في القوات الخاصة الأميركية ويعمل حاليا كمتعاقد أمني خاص.

وغصن، الرئيس السابق لمجموعة نيسان، فر من اليابان بعد أن اختبأ، بحسب تقارير، في صندوق للآلات الموسيقية، وعقد مؤتمرا صحافيا فيما بعد في لبنان.

ورفض الكشف عن تفاصيل عملية هربه.

وتقول الشرطة التركية إنه نزل من الطائرة في مطار أتاتورك وانتقل إلى طائرة خاصة أخرى أقلعت إلى لبنان.

وقالت وكالة الأناضول إن تايلور وزايك رافقا غصن من اليابان إلى تركيا، لكن انتقلا إلى المطار الرئيسي في اسطنبول، واستقلا رحلة أخرى إلى بيروت على متن طيران خطوط الشرق الأوسط اللبناني.

واعتقلت تركيا خمسة أشخاص في إطار التحقيق الذي تجريه في هروب غصن، من بينهم موظفون في شركة إم.إن.جي، المؤجرة للطائرة الخاصة التي استخدمها غصن.

وتقول الشركة إن طائرتها استخدمت بشكل غير قانوني في عملية الهرب، وقدمت شكوى جنائية.