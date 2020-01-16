انسحاب كبير المحامين من قضية كارلوس غصن بعد فراره من اليابان

أعلن المحامي الياباني الذي يقود فريق الدفاع عن رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن اليوم الخميس انسحابه من القضية بعد فرار غصن من طوكيو إلى بيروت.

وأصدر مكتب المحامي جونيشيرو هيروناكا بيانا مقتضبا ذكر فيه أنه "أودع لدى محكمة طوكيو رسائل استقالة جميع المحامين الذين هم على صلة بالقضايا المتعلقة بالسيد كارلوس غصن".

وهيروناكا البالغ من العمر 74 عاما معروف بتولي قضايا صعبة وكبيرة وبقدرته على إقناع القضاة ببراءة موكليه في بلاد تكسب فيها النيابة العامة جميع القضايا تقريبا. وقد أعرب عن "ذهوله" لدى فرار موكله والذي علم به من خلال وسائل الإعلام صباح اليوم الذي فر فيه.

وأعلن محام آخر في فريق غصن القانوني هو تاكاشي تاكانو، انسحابه أيضا من القضايا، وفق ما أعلن مصدر قريب من مكتبه لوكالة فرانس برس.

أما هيروشي كاواتسو، المحامي الثالث في الفريق القانوني الذي جمعه الرئيس السابق لمجموعة نيسان، فلم يعلق علنا على خططه ولم يتسن الاتصال به على الفور للتعليق.

وتأتي الاستقالات بعد هرب غصن من اليابان الشهر الماضي إلى لبنان في عملية أحرجت المسؤولين الأمنيين اليابانيين ومحامي الدفاع عنه.

وهذا آخر تطور في القضية التي هيمنت على قطاع السيارات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عندما اعتقل غصن في مطار بطوكيو بعد أن اقتحم فريق من المدعين طائرته الخاصة.

وأمضى 130 يوما في الاعتقال ووجهت له اتهامات عدة بمخالفات مالية في اليابان. وينفي رجل الأعمال جميع التهم ويقول إنه ضحية مؤامرة بين شركة نيسان ومسؤولين يابانيين.

ويعتقد أن غصن فر من اليابان بعد أن اختبأ في صندوق كبير لمعدات موسيقية على متن طائرة خاصة بمساعدة عدد من الأشخاص.

في لبنان عقد مؤتمرا صحافيا ومقابلات مع وسائل الإعلام في مسعى لتبرئة إسمه. وشن هجوما لاذعا على النظام القضائي في اليابان وقال إنه شعر بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في طوكيو، لذا قرر الفرار إلى لبنان. وأكد غصن أنه قام بهذه الخطوة بمفرده دون مساعدة أحد.

وتتواصل القضايا القانونية ضد نيسان ومساعد غصن غريغ كيلي الذي يواجه بدوره اتهامات بمخالفات مالية.