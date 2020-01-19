شاهد: موسيقيو أوبرا باريس يحتجون ضد إصلاح نظام التقاعد بالغناء في الهواء الطلق

قد يكون التظاهر والاحتجاج بالموسيقى والغناء. هكذا كان الأمر في باريس، حيث نظم موسيقيو ومغنيو أوبرا باريس السبت حفلا موسيقيا في الهواء الطلق أمام دار الأوبرا التاريخية في المدينة احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى إلى إنهاء برنامج التقاعد الخاص. وقام أعضاء ومغنيو الأوركسترا بأداء عروض شهيرة لفيردي وبيزيت لمدة نصف ساعة خارج مبنى أوبرا غارنييه، وانتهى الاحتجاج الغنائي بالنشيد الوطني الفرنسي.

وتضامن زملاء المهنة مع موسيقيي أوبرا باريس من بينهم أعضاء الباليه الذين قاموا الشهر الماضي بعرض مشاهد من بحيرة البجع في نفس المكان خلال احتجاج مماثل على إصلاح نظام التقاعد المقترح.

واستقطب هذا الحدث العشرات من المارة بعد ظهر يوم مشمس في العاصمة الفرنسية. وألغت أوبرا غارنييه بباريس العديد من العروض التي كانت مبرمجة الشهر الماضي بسبب إضراب الفنانين الذين يريدون الحفاظ على نظام التقاعد الخاص بهم والذي يعود إلى قرون.