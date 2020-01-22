شاهد: انطلاق عملية تعداد سكان الولايات المتحدة في ألاسكا

بدأ إحصاء عدد السكان في الولايات المتحدة هذا الأسبوع في منطقة ألاسكا. وبدأ أول تعداد يوم الثلاثاء في خليج توكسوك في جزيرة نلسون.

ويعد سفر الموظفين العاملين على جمع المعطيات الخاصة بالاحصاء أسهل على أرض الجليد، من السفر على أرض ذاب جليدها، كما يرجح أولئك العاملون ان يجدوا أكبر عدد من الأهالي، قبل أن يغادروا منازلهم بغرض الصيد والقنص بعد ذوبان الجليد.

ويجري تعداد السكان في الولايات المتحدة كل عشر سنوات، وقد بدأ في ألاسكا كتقليد وكضرورة، خاصة منذ أن اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا سنة 1867. وتعتمد نتائج الإحصاء السكاني في التمثيل في الكونغرس وفي توزيع المال الفيدرالي.

وبسبب ضعف ربط الانترنت فإن مقابلة الأهالي من بيت إلى بيت أمر ضروري في المناطق النائية، أما المناطق الحضرية في ألاسكا فسيجري فيها التعداد خلال منتصف آذار/مارس المقبل.

أول امرأة سجل اسمها في عملية تعداد هذه العشرية هي ليزي شيميوغاك ذات 90 عاما، التي ولدت وسط عائلة من البدو الرحل، ونشأت في منزل من الطين، وتنقلت حيثما وجد القنص والصيد. وقالت ليزي متحدثة لغة "يوبيك" إنها سعيدة، بان تكو أول شخص يسجل اسمه في عملية التعداد.

ويقول روبرت بيتكا المسؤول في مجلس نوناكوياك التقليدي، إنه يأمل في أن تصل رسالة "فخر اليوبيك" إلى "بقية الأمة"، وليشهد العالم بأن شعب اليوبيك قوي الثقافة والتقاليد، وأن "لغة اليوبيك قوية جدا".