لليوم الثاني على التوالي، كانت شوارع مدينة ووهان في الصين شبه خالية بعد قرار السلطات فرض الحجر الصحي على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد. وأغلقت المحلات التجارية أبوابها والتزم السكان منازلهم، حيث اقتصرت حركة السير على الحدّ الأدنى. وألزمت السلطات المواطنين ارتداء الأقنعة الواقية مع الانذار بتحرير محضر ضبط بحق المخالفين. ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تعيش تحت الحجر الصحي منذ الخميس.

وتمّ عزل 13 مدينة في وسط الصين عن العالم الخارجي. وفي المجمل، تطال هذه الإجراءات أكثر من 40 مليون شخص في مقاطعة هوباي التي تضمّ قرابة 60 مليون نسمة. وفي شرق البلاد، أعلنت مدينة هوانغشي التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، صباح الجمعة تعليق حركة النقل العام وإغلاق الجسر فوق نهر يانغتسي. كما منعت مدينة جينغتجو التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، المغادرة عبر القطارات والسفن والحافلات.

وارتفع عدد الوفيّات جرّاء الوباء الفيروسي ّ في الصين إلى 26 شخصاً من أصل 830 إصابة، بعد أن ظهر هذا المرض الغامض في كانون الأول/ديسمبر في سوق بمدينة ووهان في وسط الصين.