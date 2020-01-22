شاهد: مشادة بين الرئيس الفرنسي وعناصر الشرطة الإسرائيلية في القدس القديمة

تشابك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كلاميا مع أفراد الشرطة الاسرائيلية الأربعاء في القدس عقب منعه الدخول إلى كنيسة سانت آن في مشهد يذكر بحادث مماثل مع الرئيس الأسبق جاك شيراك في التسعينات.

وسمع في شريط الفيديو الرئيس ماكرون وهو يصرخ في وجه الشرطة الإسرائيلية "أنا لا أحب ما تفعله أمامي" قبل أن يطاب منه مغادرة الكنيسة التي تمتلكها فرنسا. وبحسب القانون الدولي تعتبر الكنيسة أرضا فرنسية في البلدة القديمة في القدس.

ويعود تاريخ بناء كنيسة سانت آن إلى القرن الثاني عشر وتقع داخل أسوار البلدة القديمة.

ويزور ماكرون إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيث التقى كلّاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، وتوقّف في القدس الشرقية التي تمثّل محور الصراع بين المعسكرين.