تعرف على أبرز مراحل بريكست منذ استفتاء 2016 قبل 5 أيام على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

خمسة أيام تفصلنا عن موعد الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قطار بريكست مر بمحطات كثيرة وشائكة وواجه صعوبات جمة بين مؤيد لطلاق المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية وبين مؤيد للبقاء تحت مظلة بروكسل.

هذه أبرز المراحل التي مرت بها عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) منذ استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 حتى الخروج المقرر في 31 كانون الثاني/يناير 2020:

صوت البريطانيون في 23 حزيران/يونيو 2016 في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في اليوم التالي أعلن رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته. وتولت من بعده المحافظة تيريزا ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي، رئاسة الحكومة.

في 29 آذار/مارس 2017، قامت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي التي كان يفترض أن تنتهي في 29 آذار/مارس 2019.

رغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة. لكن نتيجة انتخابات الثامن من حزيران/يونيو 2018 شكلت نكسة لماي التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم.

أ ب

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، وتمّت الموافقة عليه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر خلال قمة أوروبية.

في 15 كانون الثاني/يناير 2019، رفض النواب بغالبية ساحقة اتفاق بريكست، فيما رفضت بروكسل إعادة التفاوض على الاتفاق.

في 22 آذار/مارس، أيد النواب إرجاء بريكست إلى 22 أيار/مايو في حال وافق النواب البريطانيون على اتفاق الخروج. يرفض النواب الاتفاق للمرة الثالثة في 29 آذار/مارس. في 11 نيسان/ابريل منح الاتحاد الاوروبي البريطانيين مهلة جديدة تنتهي في 31 تشرين الاول/اكتوبر.

أ ب Kirsty Wigglesworth

اضطرت تيريزا ماي لتنظيم انتخابات اوروبية في 23 ايار/مايو. في اليوم التالي أعلنت انها ستستقيل في السابع من حزيران/يونيو.

في 23 تموز/يوليو اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر مع او بدون اتفاق، لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة.

في 3 ايلول/سبتمبر خسر جونسون الغالبية المطلقة بعد انشقاقات وطرد نواب من حزبه. وصوت النواب لصالح قانون يرغم رئيس الوزراء على طلب ارجاء بريكست من الاتحاد الاوروبي في حال لم يحصل على موافقة على بريكست بحلول 19 تشرين الاول/اكتوبر.

في 17 تشرين الاول/اكتوبر، أعلن الاتحاد الاوروبي وبريطانيا التوصل الى اتفاق جديد بشأن بريكست لكنه يبقى رهنا بمصادقة البرلمانين الاوروبي والبريطاني.

أ ب

في 22 تشرين الأول/أكتوبر، أيد البرلمان الأوروبي مبدأ ضرورة الحصول على اتفاق جديد لكن يصوت ضد اعتماده بشكل مستعجل كما يرغب جونسون ليتمكن من تنفيذ الخروج في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

في 24 تشرين الأول/أكتوبر، دعا جونسون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من المأزق.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020. ووافق النواب غداة ذلك بغالبية ساحقة على عقد انتخابات مبكرة في 12 كانون الأول/ديسمبر.

حقق بوريس جونسون فوزاً ساحقاً في الانتخابات وحصل على غالبية لم يسبق أن حصل عليها المحافظون منذ عهد مارغريت تاتشر (365 نائباً من أصل 650).

أ ب

أقر البرلمان الجديد اتفاق بريكست. وبعد موافقة مجلس اللوردات عليه، وقعت الملكة اليزابيث الاتفاق في 23 كانون الثاني/يناير. ويفترض أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير.

أ ب

تدق ساعة الصفر في 31 كانون الثاني/يناير 2020 الساعة 23,00 ت غ. تبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، لكن قابلة للتمديد لعام أو اثنين.