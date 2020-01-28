غضب صيني إثر نشر صحيفة دنماركية رسما "مهيناً" عن فيروس كورونا

رفضت الصحيفة الدنماركية يولانس بوستن الثلاثاء الاعتذار للصين بعد نشرها رسما كاريكاتوريا يربط العلم الصيني بفيروس كورونا المستجد أثار حفيظة السفارة الصينية في كوبنهاغن.

وصور الكاريكاتور، الذي نشر الاثنين على صفحات اليومية الاسكندنافية، علم الصين لكن عوّض النجوم الخمس أعلى يساره برسوم تمثل فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين نهاية عام 2019.

. .

وردت سفارة الصين في الدنمارك على موقعها الالكتروني، واعتبرت ما حصل "إهانة للصين (...) وجارحا للشعب الصيني".

وقالت السفارة أن الرسم تجاوز "الحد الأخلاقي لحرية التعبير"، وطالبت الصحيفة والرسام ب"اعتذارات علنية للشعب الصيني".

وقال رئيس تحرير الصحيفة جاكوب نيبرو على موقعها الالكتروني "لا نستطيع الاعتذار على أمر لا نظنه خاطئا. لم تكن نيتنا أن نكون مهينين أو مستهزئين".

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها صحيفة يولانس بوستن الجدل، حيث تسببت عام 2005 في إطلاق موجة احتجاجات عنيفة في العالم العربي بعد نشرها رسما كاريكاتوريا للنبي محمد.