كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يحّذر من خطورة عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، لملف خروج بريطانيا من التكتّل، ميشيل بارنييه، من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل، وقال: إذ لم نتوصل إلى اتفاق "علينا أن نواجه خطر حافة الهاوية، وخاصة بالنسبة للتجارة".

تصريحات بارنييه جاءت خلال زيارة قام بها يوم أمس الاثنين، إلى إيرلندا حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء ليو فارادكار تناولت "التحديات الخاصة لأيرلندا" مع بدء الخروج الرسمي لبريطانيا من التكتّل يوم الجمعة القادم،

وقال بارنييه: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني انسحابها من 600 اتفاقية دولية بشأن التجارة وغيرها من القضايا، مضيفاً: "إن كل شيء يحتاج إلى إعادة التفاوض".

ويحذر المراقبون من أن خروج المملكة المتحدة من التكتّل سيلقي بتداعياته الثقيلة على أيرلندا حتى من بريطانيا نفسها، وخاصة إذا ما لم تتمكن لندن من التوصل إلى اتفاق حول العلاقات التجارية المستقبلية بينها وبين بروكسل، مع الإشارة إلى بريطانيا تستورد نحو 15 بالمائة من صادرات أيرلندا.

وكان وزير المالية الإيرلندي باسكال دونوهوي حذر الصيف الماضي من أن خروج بريطانيا بدون اتفاق سيكبد الاقتصاد الأيرلندي حوالي 85 ألف وظيفة منها 55 ألف وظيفة خلال أول عامين بعد الخروج.

ويشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تعدّ المرة الأولى التي تغادر فيها دولة عضو التكتّل، وبعد أن يتم الخروج في نهاية الأسبوع الجاري سيكون ثمّة فترة انتقالية مدتها 11 شهراً، وخلال هذا المدّة ستستمر بريطانيا في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي بينما يبرم الجانبان اتفاقات جديدة بشأن التجارة والأمن ومجالات أخرى.