روحاني يدعو الإيرانيين إلى المشاركة بقوّة في الإنتخابات التشريعية المقبلة

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء إلى مشاركة واسعة في الإنتخابات التشريعية المقرّرة الشهر القادم والتي يبدو أنّها ستمثّل تحدّيا لحكومته الإئتلافية.

وقال: "نأمل أن يخرج جميع أفراد شعبنا إلى مراكز الإقتراع للمشاركة لأنّ هذه الإنتخابات ستنعكس على سياستنا الإقليمية والدولية" وكذلك في إيران.

وجاءت دعوة روحاني، وهو من المحافظين المعتدلين، خلال كلمة بثّها التلفزيون بمناسبة تدشين مشاريع لتصفية المياه قرب طهران.

ويبذل ائتلاف المعتدلين والإصلاحيين والذي أوصل روحاني إلى السلطة في 2013، جهودا حثيثة لتجنّب خسارة غالبيته في الإنتخابات المرتقبة في 21 شباط/فبراير.

والإثنين حذر روحاني من التهديدات "للديموقراطية والسيادة الوطنية" بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون، آلاف المرشحين.

وقال مجلس صيانة الدستور أنّه منع نحو 9500 مرشّح محتمل من خوض الإنتخابات، أي ما يعادل نحو ثلثي المرشحين البالغ عددهم 14500.

ويخشى المعتدلون من أن يتسبّب استبعاد هذا العدد الكبير من المرشحين في عزوف مزيد من النّاس عن التصويت، وهو ما يصب عادة في مصلحة المحافظين المتشددين.

ويُسمح للمرشّحين المستبعدين الطّعن في القرار قبل الإنتخابات.

وتأتي الإنتخابات في أعقاب شهر صعب قضته إيران، إذ اقتربت من الإنخراط في حرب مع الولايات المتحدة بينما أسقطت طائرة ركاب عن طريق الخطأ ما أسفر عن مقتل 176 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

وأشرف روحاني على اتّفاق نووي تاريخي مع الدول الكبرى في 2015 منح إيران اعفاءات من العقوبات الدولية مقابل قيود على برنامجها الذري.

غير أن الاتّفاق بات مهدّدًا بالإنهيار منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه بشكل أحادي عام 2018 قبل أن يعيد فرض عقوبات اقتصادية مشدّدة على إيران.

ووصف روحاني الثلاثاء إدارة ترامب بأنّها "أسوأ حكومة" شهدتها الولايات المتحدة وتعهد مواصلة جهود التطوير رغم العقوبات.