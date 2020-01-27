شاهد: طائرة إيرانية تخرج عن المدرج وتهبط في الشارع

خرجت طائرة ركاب إيرانية تقل حوالي 144 مسافرا من المدرج إلى شارع بجوار المطار في مدينة معشور جنوب إقليم الأهواز. الطائرة تابعة لشركة خطوط قزوين الجوية الإيرانية، وكانت قادمة من العاصمة طهران، وقد خرجت عن مسارها أثناء هبوطها على المدرج، لتقف تماما في شارع قريب صباح هذا الاثنين.

وأشارت معلومات أولية إلى أنّ خروج الطائرة عن مسارها ربما يعود إلى خلل في التحكم بأنظمة الهبوط حيث أكد مسؤولون أنّ الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وأكدت السلطات الإيرانية إصابة راكبين بجروح جراء عملية الهبوط. واظهرت اللقطات التي انتشرت عنها في مواقع التواصل الاجتماعي هلع الركاب وهم يغادرون الطائرة من الباب الأمامي وباب آخر على مستوى الجناح. وأكد مدير المطار الإقليمي محمد رضا رزانيان أنّ جميع الركاب نقلوا بأمان من الطائرة.

وعلى ما يبدو، فقد تمّ تجنب مأساة جديدة، خاصة وأنّ الصور أظهرت أن الطائرة توقفت بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان. ويأتي هذا في الوقت الذي لم تتعافَ فيه إيران بعد من حادث الطائرة الأكرانية التي تمّ اسقاطها في حادث تقول طهران إنه "عرضي" في سماء العاصمة في الـ 8 من الشهر الجاري، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، وزاد من تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.