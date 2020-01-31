الغضب والسكر يؤدي أحيانا لما لا تُحمد عقباه..

اتُّهمت سيدة أمريكية من ولاية فلوريدا بسوء استخدام نظام الإتصال والرسائل النصية لخط الطوارىء "911" أثناء بحثها عن كيفية طلب الطلاق لأنها ببساطة كانت تجهل الإجراءات المتبعة في حالات كهذه ولأنها لم تكن في كامل وعيها.

السيدة سيلفيا شوميكر صاحبة ال 69 عاما، حاولت مراراً و تكراراً الإتصّال بخط الطوارىء من هاتفها الشخصي لتسأل عن كيفية الحصول على محام و رفع دعوى طلاق. في حين أجابها المركز مرات عدة مرات أنّ المسألة ليست من اختصاصهم.

وكانت النتيجة توجُّهَ الشرطة إلى مقر إقامة الزوجة الغاضبة في ساعة متأخرة من ليل الجمعة. وحسب ما ورد في التقرير فإنّ شوميكر كانت في حالة سكر شديدة و أشار التقرير إلى أنه سبق للسيدة ان اتصلت في السابق لتشكو زوجها لكن دون أن تعطي لشكواها طابعا جنائيا.

وقد تمّ إلقاء القبض على شوماكر واتهامها بسوء استخدام خدمة الطوارئ "911" ولحد الساعة لم ترْشُح معلومات بخصوص مثولها أمام المحكمة.