شاهد: إعصار ثلجي يعصف بجزيرة سخالين الروسية

تقطعت السبل بأكثر من 200 مسافر في مطارات جزيرة سخالين في سيبيريا بعدما أدت عاصفة ثلجية مدوية إلى استحالة إقلاع الطائرات في مثل هذا الطقس المضطرب.

ووصلت سرعة الرياح إلى 20 متراً في الثانية ودرجة الحرارة إلى عشر درجات تخت الصفر في الأجزاء الجنوبية من الجزيرة.

وتم إلغاء العديد من الرحلات الجوية المتجهة إلى موسكو وخباروفسك والعاصمة الكورية الجنوبية سيول بسبب الإعصار الثلجي.

وتم تطويع العشرات من الفرق الجماعية لإزالة الطبقات الكثيفة من الثلوج من شوارع الجزيرة كما طالبت إدارة المرور السائقين بالامتناع عن قيادة سياراتهم خلال العاصفة التي يتوقع أن تنتهي بنهاية هذا الأسبوع.