فيروس كورنا.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ وأقنعة واقية في البلاد مستوردة من ووهان

أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ، اليوم الجمعة، لمنع انتشار فيروس كورونا بعد تأكد السلطات من وجود إصابتين في العاصمة روما، هذا في وقت تباع فيه داخل البلاد أقنعة واقية من الفيروس كانت صنّعت في ووهان الصينية، المدينة التي يُعتقد أنها مهد الوباء القاتل.

وأكدت إيطاليا يوم أمس الخميس تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين بعدما بيّنت نتائج الفحوصات إصابة سائحين صينيين كانا يقضيان عطلة في إيطاليا بالفيروس، وتم عزلهما في مركز "سبالانزاني" للأمراض المعدية في روما حيث يخضعان للعلاج.

وأفادت هيئة الطيران المدني الإيطالية أنه تم السماح لجميع الرحلات التي كانت في الجو قبل صدور أمر التعليق بالهبوط، على أن يتم فحص درجات حرارة ركابها، وسُمح كذلك للطائرات بالإقلاع مجدداً لنقل الركاب الذين كان من المقرر أن يعودوا.

وفي تطور يثير الريبة، وجدت امرأة إيطالية أن القناع الواقي الذي اشترته لتحمي نفسها من الفيروس، قادم من مدينة ووهان.

أقنعة تباع في إيطاليا تم تصنيعها في ووهان الصينية تويتر، لارا إللي

وأخبرت المواطنة الإيطالية، لارا، "يورونيوز" بأنها حصلت على "قناع خاص بها في ظل انتشار الإشاعات والأخبار المبالغ فيها والتي رافقت الحملة الإعلامية للتعريف بفيروس كورونا والتحذير منه" وقالت: "أفضّل أن أحمي نفسي من الفيروس، بارتداء هذا القناع الواقي".

لكن بعد أن اشترت لار القناع الواقي، لاحظت أن المعلومات المكتوبة على العلبة تؤكد أن هذا المنتج مستوردٌ من مدينة ووهان حيث تمّ إنتاجه في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، وبالتالي قبل تفشي الفيروس بأشهر، كما قرأت لارا على العلبة أن الجهة التي قامت بتوزيع هذه الأقنعة في بلادها هي شركة الأدوية الإيطالية.

وأوضحت الدكتور ماريا كاتينا إنغريا التي تعمل في الصيدلية التي اشترت منها لارا القناع في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، أوضحت أن الطلبات الخاصة باستيراد هذه الأقنعة كانت صدرت قبل أشهر من اكتشاف فيروس كورونا.

يذكر أن فيروس "كورونا" هذا الوباء المشابه لفيروس "سارس" وظهر في مدينة ووهان الصينية الشهر الماضي، أدى إلى وفاة 213 شخصًا في الصين حتى الآن فيما سُجِّلت حالات اصابة في أكثر من 18 بلداً حول العالم.