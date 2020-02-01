محمود عباس يعلن قطع كل العلاقات بما فيها "الأمنية" مع واشنطن وإسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت امام اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة أنه أبلغ إسرائيل رسميا ب "قطع كل العلاقات معها بما فيها الأمنية" وطلب منها "تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال" للأراضي الفلسطينية. وأوضح عباس أنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017 الا أنه أبقى في ذلك الوقت "على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (ي أي ايه)" كونها تتعلق بالتعاون في "مكافحة الارهاب".

وتلا عباس أمام الاجتماع العربي نص رسالة قال إنها سُلمت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد له فيها ان الخطة الأميركية للسلام تمثل "نقضا لاتفاقات" أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993 وبالتالي "عليكم تحمل المسؤولية كقوة احتلال: من حقنا أن نواصل نضالنا المشروع بالوسائل السلمية من أجل إنهاء الاحتلال، وأضاف قائلاً "أبلغنا الأمريكان والإسرائيليين بقطع العلاقات بما فيها الأمنية".

وأكد عباس عدم قبوله بضم القدس لإسرائيل اطلاقا، أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في القاهرة اليوم:" لن أقبل بضم القدس لإسرائيل إطلاقا وأن يسجل في تاريخي أنني بعت القدس عاصمتنا الأبدية".