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فرنسا

وزير الخارجية الفرنسي: باريس أعادت 17 طفلا من أبناء الجهاديين

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
وزير الخارجية الفرنسي: باريس أعادت 17 طفلا من أبناء الجهاديين
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أ ب - Maya Alleruzzo
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لوديران الأحد إن بلاده أعادت حتى الآن 17 طفلا من أبناء الجهاديين، مضيفا أن فرنسا تريد الاستمرار في إعادة هؤلاء الأطفال "الأبرياء".

وأعلن لودريان خلال برنامج مشترك بين عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، أن بلاده يمكن أن تعيد أطفالا آخرين في حال "أتيح لها ذلك".

وأضاف "تريد فرنسا أن تضمن عودة هؤلاء الأطفال الأبرياء شرط موافقة أمهاتهم". أما بخصوص أعمارهم، فقال "اقتصرنا حتى الآن على الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام".

وتدافع الحكومة الفرنسية عن التعامل مع ترحيل الأطفال الموجودين في مخيمات المساجين الجهاديين عبر دراسة "كل حالة على حدة".

ويأتي ذلك في ظل رفض أو تخوف الرأي العام من فكرة عودة الجهاديين أو أقاربهم.

كما لم تحسم الحكومة قرارها حول عودة البالغين في ظل بروز صعوبات في التعامل معهم في مناطق احتجازهم في العراق أو المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة قوات كردية.

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