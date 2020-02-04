يخضع المسافرون الذين يعبرون الحدود بين الجزائر وتونس إلى إجراءات طبية احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

ووضعت السلطات الجزائرية فرقا طبية في المنطقة الحدودية "أم الطبول" مزودة بكاميرات حرارية للمساعدة على الكشف عن حالات الحمّى والتي تعتبر أحد أعراض فيروس كورونا الجديد.

ويشهد المركز الحدودي "أم الطبول" حركة سفر مكثفة. وقامت السلطات الجزائرية بنشر فرق برية وطبية وتقنية في المركز لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطبية المتعلقة بالفيروس القاتل.

ووضعت سيارات الإسعاف بالقرب من المركز لنقل أي حالة مشتبه بها إلى مستشفى "الطارف".