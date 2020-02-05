مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية

قُتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الأربعاء في مواجهات في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "الفتى محمد سلمان الحداد (17 عاما) استُشهد برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي واخترقت قلبه في منطقة باب الزاوية بالخليل".

وقام عدد من الشبان بحمل الحداد عندما أصيب ونقله في سيارة مدنية ثم في سيارة إسعاف إلى مستشفى "الخليل الحكومي" حيث أُعلنت وفاته بعد وقت قصير.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت في ساعات المساء بين عدد قليل من الشبان والفتية الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب حاجز عسكري في المدينة.

ورشق عدد من هؤلاء الحجارة تجاه الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بإطلاق الرصاص في اتجاههم، وفق الشهود.