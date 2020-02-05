محاكمة عصابة يتزعمها إسرائيلي بتهمة انتحال شخصية وزير فرنسي

بدأت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس أولى جلسات محاكمة سبعة أشخاص يتزعمهم إسرائيلي وفرنسي بتهمة انتحال شخصية وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لابتزاز عشرات ملايين اليوروهات من رجال أعمال نافذين حول العالم.

ويواجه كل من جيلبير شيكلي (إسرائيلي الجنسية) وأنتوني لازاريفيتش (فرنسي الجنسية) تهمة قيادة عصابة انتحلت شخصية الوزير الفرنسي لطلب مساعدات مالية من رجال أعمال باسم الحكومة الفرنسية.

ولإضفاء المصداقية على ادعاءاتهم، زورت العصابة خطابات رسمية لتبدو وكأنها موجهة من الحكومة الفرنسية بل وتواصل أعضائها مع بعض رجال الأعمال عبر برنامج سكايب مرتدين قناعاً مطاطياً يشبه وجه لودريان.

وأشارت تقارير على تواصل العصابة مع 150 شخصاً من بينهم مشاهير مثل رئيس الغابون على بونغو ورجل الاعمال التركي إنان كيراش الذي وقع ضحية لعملية نصب كلفته 45 مليون يورو.

ونفى شكيلي التهم الموجهة له واكد أنه سيتمكن من بترئة ذمته خلال جلسات المحاكمة القادمة.

وأشار محاميه لصورة الشخص الذي ارتدى قناع يشبه وجه لودريان وقال خلال الجلسة: "يجب أن تكون كفيفاً حتى لا تدرك أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون جيلبير شيكلي".

العقل المدبر وراء الاحتيال

يُعتقد أن شيكلي، 54 عامًا، لازاريفيتش، 35 عامًا من أصول فرنسية إسرائيلية، هما العقل المدبر للمجموعة.

وفي عام 2015، أدانت محكمة فرنسية شيكلي غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاحتيال في عامي 2005 و2006 حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركات مختلفة.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أ ب

وألقي القبض عليه بعد عامين هاربا في أوكرانيا مع لازاريفيتش. كما عثرت الشرطة على صور لقناع سيليكون للأمير ألبرت الثاني أمير موناكو في هواتفهم الذكية، مما يشير إلى وجود خدعة أخرى في مراحل التخطيط.

ضحايا الاحتيال

يقول ممثلو الادعاء إن الآغا خان، وهو الزعيم الروحي للمسلمين الإسماعيليين، تم خداعه من قبل مقلد لودريان عام 2016. وقام بخمسة عمليات تحويل بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون يورو إلى بولندا والصين، تم تجميد ثلاثة دفعات واختفاء 7.7 مليون يورو.

ويرجح أن التركي كيراش حول أكثر من 42 مليون يورو، معتقدا بأنها فدية لصحفيين تم احتجازهما كرهائن في سوريا.

كما حاول مقلد لودريان إقناع الحكومة التونسية بشراء أربع طائرات هليكوبتر هجومية من طراز إيرباص تيغري مقابل 19 مليون يورو.

"لدي موهبة"

وينفي شيكلي ولازاريفيتش هذه الاتهامات، علما أنه في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي عام 2010 قال شيكلي إنه مفتون "بلعبة" الاحتيال.

وقال "إما أن يكون لديك موهبة أو لا، مثل الممثلين المشهورين. عندما يتعلق الأمر بي، يمكنك القول أن لدي موهبة".

يجدر بالذكر أن الموضوع ألهم قصة لفيلم بعنوان (اعتمد عليك) يمثل دور شيكلي الممثل الفرنسي فنسنت الباز عام 2015.

وتعقد الجلسة الثانية من المحاكمة يوم 12 فبراير – شباط القادم.