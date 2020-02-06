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شاهد: صراع الديكة في فنزويلا

طمعا في كسب بعض الدولارات، نظّم مجموعة من الفنزوليين مبارزة دامية بين ديكين. وتدفقت البيرة والروم وبعض الويسكي في أكواب المقامرين ليشد الحماس.

وتم وزن الحيوانات التي أُحضرت للقتال وفحصها على حلبة الصراع وسط صراخ وحماس الحاضرين لمدة 15 دقيقة وقال أحد المساعدين:" إنها مثل الملاكمة".

ويكمن الفرق في الرهانات، ففي المعارض الكبرى تصل إلى 30.000 دولار.

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