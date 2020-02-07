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شاهد: مراهقون في بلجيكا يطالبون بمكافحة تغير المناخ

خرج حوالي ألف من نشطاء البيئة الشبان في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة في مسيرة للتوعية بمخاطر التغير المناخي. وقادت المسيرة الناشطة البيئية المراهقة أنونا دي فيفر، التي أسست حركة "شبان من أجل المناخ" العام الماضي. وطالب المشاركون في المسيرة قادة العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لآثار التغير المناخي ومنعها.

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