روبرت باتنسون.. أجمل رجل في العالم

يعتبرالممثل الإنجليزي روبرت باتينسون البالغ من العمر 33 سنة الرجل الأكثر وسامة في العالم. وفقا لدراسة أجراها الطبيب جوليان دي سيلفا والتي نشرت على موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، وخلصت الدراسة إلى أن الممثل الشاب يملك "الوجه المثالي".

وهكذا سجل النجم نسبة 92.15% على سلم "النسبة الذهبية" أو "السلم الذهبي" أو "النسبة الإلهية"، ليتفوق بطل "توايلايت"، بحسب خبراء الجمال على نجوم هوليود كبراد بيت وجورج كلوني.

وقال الطبيب صاحب الدراسة "إنّ روبرت باتينسون فاز عندما تم قياس كل عناصر وجهه من خلال مراعاة قياسات الشفاه والذقن والعينين وغيرها من ميزات الوجه."

ووضعت القائمة باستخدام أحدث تقنيات رسم الخرائط المحوسبة، من قبل جراح التجميل في "هارلي ستريت"، الدكتور دي سيلفا، الذي يستخدم التكنولوجيا في عمله اليومي

واحتل الممثل هنري كافيل نجم مسلسل "ويتشر" المرتبة الثانية وتبعه الممثل برادلي كوبر أمّا الممثل براد بيت فقد حصل على المرتبة الرابعة.

وتراجع الممثل جورج كلوني إلى المرتبة الخامسة بعدما كان يحتل المرتبة الأولى بسبب تغير في تناسق الوجه إثر تقدمه في العمر.

وحصل اللاعب ديفيد بيكهام على المرتبة السابعة بمعدل 88.96%.

وفي سياق متصل، كشف دي سيلفا في أكتوبرمن السنة الماضية، أنّ وجه العارضة بيلا حديد هو الأقرب من المثالي.