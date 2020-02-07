ارتفاع معدلات الفقر في بريطانيا

ارتفعت نسبة الفقر في بريطانيا في صفوف العمال رغم تسجيل البطالة أدنى معدلاتها في 45 عاما، وفق ما أعلنت مؤسسة اجتماعية الجمعة داعية الحكومة الجديدة للتحرك.

وقالت مؤسسة جوزف راونتري "على الرغم من زيادة نسبة التوظيف، إلا أنّ الفقر بين العمال ارتفع أيضا لأن أجور الناس وساعات العمل أو كليهما، غالبا ما لا تكون كافية".

وكشف تقرير المؤسسة حول وضع الفقر في المملكة المتحدة أنّ الفقر ارتفع بالنسبة للأطفال والمتقاعدين في السنوات الخمس الماضية.

وفي المجموع، فإنّ 14 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون في فقر، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أن شخصا واحدا أو أسرة يعتبر في فقر إذا كان مدخوله أقل من 60 بالمئة من معدل ما تكسبه الأسرة بعد احتساب كلفة الإسكان مثل الإيجار.

وقالت المؤسسة أنّ "الحكومة الجديدة لديها فرصة في جيل لإحراز تقدم تاريخي وتمكين الناس والمجتمعات من الإرتقاء بالمستوى حقا".

وأضافت المديرة التنفيذية للمؤسسة كلير اينسلي "لقد أحرزنا كأمة تقدما في السابق ويمكننا وعلينا القيام بذلك مجددا مع هذه الحكومة الجديدة وتسوية جديدة بعد بريكست".

وحقق حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون فوزا في الإنتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر.

بموازاة ذلك أظهرت أرقام رسمية أن نسبة البطالة في بريطانيا بلغت 3,8 بالمئة، في أدنى معدلاتها منذ 1975. وبلغت نسبة التوظيف معدلا قياسيا عند 76,3 بالمئة.

غير أنّ مؤسسة جوزف راونتري قالت إن 56 بالمئة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر ينتمون لعائلة بريطانية تعمل، مقارنة ب39 بالمئة قبل 20 عاما.